Ndidi is voorgesteld in Leicester: "Ik zal hier heel veel kunnen leren"

"We zijn blij dat hij hier is. Ndidi is een indrukwekkende speler met veel potentieel. We volgden hem al een tijdje en ik hoop dat hij snel indruk kan maken op onze fans."

Ndidi was na zijn eerste training toch wat onder de indruk van het niveau. "Mijn eerste indruk was: "wauw". De intensiteit ligt hoog en ik denk dat ik hier heel veel kan leren. Maar ik voel me goed. Mijn nieuwe ploegmaats zijn allemaal vriendelijk."

"De trainer heeft me ook verwelkomd en een beetje uitgelegd hoe het team werkt. Ik wil nu zo snel mogelijk het spel en het niveau van de Premier League onder de knie krijgen. Ik hoop bij deze club veel te kunnen bereiken."