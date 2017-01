Guardiola: "Kompany traint opnieuw, maar speelt morgen nog niet"

Kompany viel eind november uit op het veld van Crystal Palace na een botsing met doelman Claudio Bravo. Enkele dagen later werden knieproblemen vastgesteld bij de City-aanvoerder, waardoor 2016 er meteen op zat.

Ondertussen staat Kompany dicht bij een terugkeer in de ploeg. In zijn vooruitblik naar de FA Cup- wedstrijd tegen West Ham United van morgen had City-trainer Pep Guardiola het even over zijn aanvoerder.

"Vincent Kompany is opnieuw aan het trainen met de groep, maar is nog niet speelklaar. Hij is er zeker nog niet bij tegen West Ham United."