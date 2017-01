Conte: "Ga mijn systeem niet veranderen na deze nederlaag"

We zijn teleurgesteld, maar we moeten vooral ook tevreden zijn. 13 overwinningen op rij is een uitzonderlijke prestatie in de Premier League.

"Deze nederlaag is niet te vergelijken met die tegen Arsenal. Toen waren we geen team. Vanavond hebben we wel getoond dat we een echte ploeg zijn."

"We hebben een goed evenwicht gevonden in de ploeg en ik probeer elke dag dit systeem nog te perfectioneren. Ik zie dat andere teams zich beginnen aan te passen aan ons systeem om ons afstoppen."

Dat lukte Tottenham wonderwel. De ploeg van Rode Duivels Dembélé, Alderweireld en Vertonghen klopte Chelsea met 2-0. "We zijn teleurgesteld, maar we moeten vooral ook tevreden zijn. 13 overwinningen op rij is een uitzonderlijke prestatie in de Premier League. We verliezen nu van een heel sterk team."

"Tottenham is een van de zes teams die zullen meedoen voor de titel of toch zeker voor de Champions League-tickets."