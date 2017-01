Franse rechtbank veroordeelt vier Chelsea-fans voor racisme in metro

Na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen PSG en Chelsea in februari 2015 duwden enkele Chelsea-fans een zwarte man uit een metrostel en zongen daarna trots "we zijn racistisch en we houden daarvan".

Het verwerpelijk voorval werd gefilmd door een voorbijganger en leidde tot heel wat ophef. Zowel de Franse als de Britse premier op dat moment betuigden hun spijt aan slachtoffer Souleymane Sylla, een Frans-Mauretaanse man.

Een rechtbank heeft de vier nu veroordeeld voor hun gedrag. Twee supporters, die zich niet verdedigden voor de correctionele rechtbank, werden veroordeeld tot twaalf maanden met uitstel. De twee andere supporters, die aangaven uitgedaagd te zijn geweest, kregen zes maanden en acht maanden.

De vier moeten gezamenlijk ook 10.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Van de vier veroordeelden werden er drie eerder al in Groot-Brittannië veroordeeld. Ze hadden er al een stadionverbod van vijf jaar. Na de feiten besliste Chelsea het viertal een levenslang stadionverbod te geven.