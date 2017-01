Geprikkelde Guardiola geeft bizar interview: "Ik moet de regels nog leren begrijpen"

Burnley maakte het tegen City nog spannend met de 2-1, al keurde scheidsrechter Lee Mason het doelpunt niet meteen goed.

Doellijntechnologie bracht duidelijkheid, maar City-coach Guardiola was niet te spreken over de beslissing van Mason, die niet gefloten had voor een overtreding op doelman Bravo bij de bewuste fase. Voor alle duidelijkheid: de eventuele overtreding kwam er nadat de bal over de lijn was gegaan.

"Ik moet de regels in Engeland nog leren begrijpen", mompelde Guardiola. "In alle competities is het een overtreding als de doelman geraakt wordt in het vijfmetergebied. Dat moet ik dan maar begrijpen."