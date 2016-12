Ibrahimovic gelooft nog altijd in de titel: "Er zijn geen excuses"

We werken hard en geloven nog altijd in de titel. We zijn hier om prijzen te pakken en hebben geen excuses.

Toch is de United-aanvaller daar niet echt mee bezig. Hij wil vooral winnen met zijn team. "Ik denk dat we nog altijd meedoen voor de titel", klinkt het vastberaden bij ESPN.

"We hebben niet altijd de punten gekregen die we echt verdienden na een goede wedstrijd, maar we zijn nog altijd in de buurt en we hebben de kloof met de toppers al wat verkleind."

"Hopelijk laten de andere teams nog wat steken vallen en kunnen we de aansluiting helemaal verzekeren. We werken hard en geloven nog altijd in de titel. We zijn hier om prijzen te pakken en hebben geen excuses."