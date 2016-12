Chelsea-coach Conte: "Courtois is een van de beste keepers en blijft hier"

Courtois mag van Conte Chelsea niet verlaten. Courtois mag van Conte Chelsea niet verlaten.

Antonio Conte had het tijdens zijn persbabbel deze keer niet over Michy Batshuayi, maar wel over doelman Thibaut Courtois. De Rode Duivel wordt - zoals in elke transferperiode - gelinkt aan enkele (Spaanse) topteams, maar zijn Italiaanse trainer is vastberaden om Courtois in Londen te houden.