Terreur: "Batshuayi is fysiek en tactisch niet klaar voor de Premier League"

"Op dit moment zie ik niemand Chelsea van de titel houden", is hij meteen duidelijk over het vervolg van het seizoen. "Het is zo'n goed gesmeed geheel. De ploeg is op dit moment te sterk voor de rest van de Premier League."

Vorig seizoen draaide Chelsea nog een rotseizoen. Waar zit het verschil? "Vooral de mentaliteit. Een aantal spelers wil zich absoluut bewijzen na vorig jaar. Eden Hazard is daar het beste voorbeeld van."

"Het speelt ook mee dat ze geen Europees voetbal hebben. Conte, een hele goeie trainer, kan een hele week een wedstrijd voorbereiden. Ze trainen heel tactisch. Er zijn ook weinig blessures. Chelsea speelde al tien keer met dezelfde ploeg. Die ploeg zit vol automatismen."

"Hazard is, naast Costa, de beste speler bij Chelsea. Hij heeft zichzelf teruggevonden. Vorig jaar werd hij voor het eerst geconfronteerd met een vormdip en liep hij wel eens rond met een lang gezicht. Nu lacht hij weer. Hij kan weer entertainen. Een match winnen is voor hem bijkomstig. Hij wil vooral de mensen plezieren. Dan is hij op zijn best. Hij is de Belg die hier het meest over de tongen gaat. Hij is kandidaat Speler van het Jaar."