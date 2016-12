Romelu Lukaku: nog geen 24 jaar oud en al 70 doelpunten in de Premier League

Romelu Lukaku trok in 2011 van Anderlecht naar Chelsea. Daar kwam hij niet aan de bak, waarop hij eerst werd uitgeleend aan West Bromwich en daarna aan Everton. In 2014 nam die club de aanvaller definitief over van Chelsea.

In totaal vond Lukaku al 70 keer de weg naar doel in de Premier League, en dat terwijl hij pas over een paar maanden 24 wordt. De voorbije 20 jaar slaagden amper 4 spelers erin vaker te scoren voor hun 24e verjaardag.

Als de Rode Duivel voor zijn verjaardag op 13 mei nog 7 keer scoort, evenaart hij de prestatie van Cristiano Ronaldo.