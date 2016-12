Drukke eindejaarsperiode in de Premier League: 3 matchen in een week

Na de kerstdis mag Eden Hazard weer aan voetballen denken. Na de kerstdis mag Eden Hazard weer aan voetballen denken.

De Belgische eersteklassers gaan binnenkort even in winterslaap, maar in Engeland is het de komende 10 dagen al voetbal wat de klok slaat. Van morgen, de traditionele Boxing Day, tot en met 4 januari worden er drie speeldagen afgewerkt in de Premier League.