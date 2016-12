Lampard wil graag terugkeren naar Chelsea: "Maar ik bepaal niet in welke rol"

"In een of andere hoedanigheid zal ik terugkeren naar Chelsea", vertelde Lampard op SkySports. "Of dat nu met een abonnement is, dat weet ik niet."

Op training was Lampard afgelopen week al aanwezig als toeschouwer. "Maar ik heb nog altijd veel zin om te voetballen. Ik voel me fit en ook mentaal zit het goed."

"Ik sta in nauw contact met Chelsea, maar ik beslis niet in welke rol ik terugkeer", zegt Lampard, die zijn contract niet verlengde bij New York City, de Amerikaanse zusterclub van Manchester City.

"Ik heb een fantastische tijd beleefd in New York. De Major Soccer League is een fantastische competitie en het niveau wordt er alsmaar hoger. Ik heb er genoten van iedere minuut."