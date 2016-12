Moyes bekritiseert transferpolitiek United: "Vroeger respecteerde men tradities"

David Moyes maakte destijds ook handig gebruik van de centen van Manchester United en haalde onder meer Juan Mata en Marouane Fellaini voor stevige bedragen. Maar de Brit greep naast zijn ultieme transferdoelwit.

"Ik mikte op Gareth Bale", blikt Moyes terug. "Ik voelde dat hij een speler was voor United en heb tot de laatste seconde voor hem gevochten. Ons bod was groter dan dat van Real, maar Gareth had al beslist." Gareth Bale ruilde in 2013 Tottenham voor Real voor zo'n 100 miljoen euro.