Benteke moet bij Palace samenwerken met coach uit undercoverschandaal

Sam Allardyce is de nieuwe coach van Crystal Palace. De 62-jarige Brit werd in september nog ontslagen bij de Engelse nationale ploeg nadat hij enkele dubieuze voorstellen had gedaan aan reporters van The Daily Telegraph. Nu krijgt hij een nieuwe kans, bij de ploeg van Rode Duivel Christian Benteke.