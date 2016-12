Geen kerstfeest voor De Bruyne en co, maar wel training en busrit

"Morgen, de 24e, trainen we gewoon en op kerstdag reizen we in de namiddag met de bus naar Hull", aldus de Spanjaard. "We bereiden ons voor alsof het geen Kerstmis is. Geen speciale dagen."

Die beslissing kwam er volgens Guardiola wel in overleg met zijn spelers.

Het is niet de eerste opvallende keuze van de trainer. Zo moeten de spelers verplicht samen ontbijten en lunchen, wordt het internet geblokkeerd op de club én mogen de spelers geen seks hebben na middernacht.