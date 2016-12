Eboué (1 jaar geschorst): "Sluit me soms 2 dagen op in mijn kamer"

Het leven van Emmanuel Eboué is niet altijd kommer en kwel geweest. In het interview met The Telegraph vertelt de 33-jarige verdediger ook enkele straffe anekdotes. Onder meer over zijn bezoekje aan de Britse koningin.

"Thierry Henry had mij op voorhand gezegd: "Alsjeblieft, Emmanuel, dit is Buckingham Palace, het huis van de koningin. Doe geen gekke dingen." "Geen probleem", zei ik. (...) Toen we in het paleis waren zag ik al die corgis van de koningin rondlopen. Ik zei: "Mevrouw, mevrouw", waarna ze zich omdraaide. "Ik wil niet langer voetballen. Ik zou veel liever voor uw honden zorgen en ze elke dag uitlaten, wassen en voederen." De koningin lachte zich een kriek."