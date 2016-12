Conte over Batshuayi: "Michy werkt goed. Nu moet hij meer spelen"

Chelsea-coach Antonio Conte boekte de voorbije maanden 11 overwinningen op een rij en rekende daarbij op een select groepje spelers. In het indrukwekkende reeksje zeges dat op 1 oktober van start ging, gebruikte de Italiaanse trainer slechts 13 basisspelers.

Een van de uitblinkers was Diego Costa. De Spaanse spits heeft met 13 doelpunten een groot aandeel in de zegereeks van de Engelse leider, maar door de knappe prestaties van de Spanjaard is Michy Batshuayi een beetje in de vergeetput beland.

Komende maandag krijgt Batshuayi naar alle waarschijnlijkheid een eerste basisplaats in de Premier League, aangezien Costa door een schorsing niet beschikbaar is.

"Het is niet eenvoudig om in de Premier League meteen te spelen", vertelde Antonio Conte over de Belgische spits op zijn perspraatje. "Deze competitie is hard en het is moeilijk om je aan te passen. Maar Michy werkt hard. We moeten hem helpen verbeteren en de volgende stap is meer spelen."