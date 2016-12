Benteke ziet coach Pardew vertrekken bij Crystal Palace

Alan Pardew was net geen twee jaar coach bij Crystal Palace. Alan Pardew was net geen twee jaar coach bij Crystal Palace.

Alan Pardew is de tweede coach in de Premier League die dit seizoen zijn ontslag krijgt. Crystal Palace staat nog net boven de degradatiestreep, maar de club heeft toch geen vertrouwen meer in Pardew. "Het is jammer, want ik had een speciale band met de club", zegt Pardew.