Hugo Lloris verlengt zijn contract bij Tottenham tot 2022

Hugo Lloris nam in 2012 de Eurostar van Frankrijk naar Engeland, nadat hij in zijn vaderland twee keer tot Doelman van het Jaar was verkozen.

Na een aarzelende start ontpopte hij zich ook bij Tottenham tot een secuur sluitstuk. Lloris schopte het zelfs tot aanvoerders van de Spurs en stond er al 189 keer tussen de palen.

Daar zullen wellicht nog een karrenvracht matchen bijkomen, want Lloris pende een nieuw contract. Als dat in 2022 afloopt, zal hij 36 jaar zijn en exact 10 jaar voor Tottenham gespeeld hebben.