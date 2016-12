Manager Lukaku: "Bijna rond met Everton, maar kans dat hij in de zomer vertrekt"

We zullen in de zomer zien wat de situatie is, maar op dit moment hebben we maar één doel: het zo goed mogelijk doen bij Everton

"We zijn voor 99,9 procent rond met Everton", zegt hij. "In grote lijnen zijn we het eens, nu moeten we de details nog op papier zetten."

"We hebben een goede band met de club, we weten wat beide partijen willen. Everton is ook een interessante club met ambitie, die in de nabije toekomst de Champions League wil halen en landskampioen wil worden."

"Maar als Romelu goed genoeg is om volgend jaar te verhuizen, dan zullen we daarover praten met Everton. In voetbal kun je niet te ver vooruit kijken, ik herbekijk de situatie elke transferperiode."

