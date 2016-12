Conte verwelkomt oude bekende op Chelsea-training: Musonda Jr.

De Engelse club leent de talentvolle jonge Rode Duivel uit aan Real Betis, maar naar alle waarschijnlijkheid is dat verhaal al ten einde.

Musonda speelt sinds januari in Spanje en werkte een prima terugronde af met zijn nieuwe club. Maar in de heenronde van dit seizoen kon de middenvelder amper overtuigen. Hij kwam slechts acht keer in actie onder trainer Victor Sanchez.

Chelsea-trainer Antonio Conte kon vandaag kennismaken met Musonda Jr. Wat de plannen van de Italiaanse coach met de middenvelder zijn, is nog niet bekend. Bekijk hier een filmpje over de Chelsea-training van vandaag.