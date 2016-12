"Bad Boy Barton" wordt tot eind van het seizoen concurrent van Defour

De Engelse middenvelder moet eerst nog vrijgegeven worden door de Schotse voetbalbond. Bovendien moet Barton nog een schorsing van een wedstrijd uitzitten omdat hij gokte op voetbalwedstrijden, iets wat in Schotland verboden is voor profvoetballers.

Barton maakte in het verleden al een seizoen het mooie weer bij Burnley. Vorig seizoen dwong hij met Burnley de promotie af naar de Premier League en sleepte hij de prijs van speler van het jaar in de wacht. Na de titel vertrok hij naar de Glasgow Rangers, maar die overgang werd snel een afknapper. In november maakte het Schotse team in onderling overleg een einde aan de samenwerking nadat Barton een ruzie met trainer Mark Warburton niet wilde bijleggen.



Barton was niet aan zijn proefstuk toe. Hij raakte meermaals betrokken bij vechtpartijen, op en naast het veld. Het kostte hem tal van schorsingen, een voorwaardelijke en een effectieve gevangenisstraf. Ook van schokkende uitspraken maakte hij zijn handelsmerk.