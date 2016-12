"Batshuayi zal klaar zijn om zijn kans te grijpen"

Michy Batshuayi scoorde al drie keer voor Chelsea. Michy Batshuayi scoorde al drie keer voor Chelsea.

Michy Batshuayi heeft nog niet veel speelminuten gekregen in de Premier League, maar misschien komt daar maandag verandering in. Diego Costa is geschorst voor de match tegen Bournemouth. "Michy zal klaar zijn als de trainer hem nodig heeft", zegt ploegmaat Nemanja Matic.