Wullaert pakt nu ook beker met Wolfsburg en lonkt naar treble

Bij de mannen moet Wolfsburg strijden voor het behoud in de Bundesliga, maar bij de vrouwen staan de Wolven aan de top. Ze kroonden zich voor het tweede jaar op rij tot landskampioen en daar komt nu ook bekerwinst bij.

Wolfsburg, met Tessa Wullaert op de bank, had meer dan genoeg kansen om het af te maken in de reguliere speeltijd, maar Bayern sleepte strafschoppen uit de brand. Een thriller van formaat eindigde in het voordeel van de landskampioen (3-2), goed voor de vierde bekerzege op rij.

De dubbel is binnen, maar Wolfsburg kan donderdag de kers op de taart zetten in de Champions League-finale tegen Olympique Lyon. Verlaat Wullaert de Bundesliga met de treble?