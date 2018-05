Hasenhüttl laat zijn contract ontbinden bij Leipzig

Hasenhüttl leidde RB Leipzig vorig seizoen naar de tweede plaats in de Bundesliga. Dit seizoen ging het een pak minder voor de door Red Bull groot gemaakte Oost-Duitse club. Leipzig werd 6e in de competitie en greep zo naast de kwalificatie voor de Europa League.

Het contract van Hasenhüttl liep nog tot juni 2019. De club wilde nog zolang doorgaan met de Oostenrijker. Maar Hasenhüttl eiste dat zijn contract opengebroken werd voor het begin van volgend seizoen. Daarop beslisten beide partijen een punt te zetten achter de samenwerking.

"Het is volledig legitiem dat de club besloten heeft om mijn contract niet te verlengen", zegt Hasenhüttl op de clubsite van RB Leipzig. "We waren het erover eens dat het voor beide partijen niet zinvol was om zonder duidelijkheid over de toekomst het laatste contractjaar in te gaan. Ik dank de clubleiding voor de mooie jaren. Ik zal mijn tijd bij Leipzig nooit vergeten."

Directeur Oliver Mintzlaff van RB Leizpig is duidelijk. "We zijn Ralph dankbaar voor de open gesprekken. We zijn er echter van overtuigd dat een contractverlenging momenteel niet de juiste stap zou zijn geweest."