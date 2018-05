Dortmund gaat op zoek naar een nieuwe coach

"Het was al een tijdje gezamenlijk beslist dat ik er na het seizoen mee zou ophouden. Deze club heeft een nieuwe impuls en dus een nieuwe coach nodig", zei de 52-jarige coach. In december 2017 nam Stöger het roer over van de Nederlander Peter Bosz.

Na zijn ontslag bij FC Köln kreeg Stöger een contract bij Dortmund tot het einde van het seizoen. Een vierde plaats in de Bundesliga en een bijhorend Champions League-ticket waren onvoldoende om dat contract te verlengen. Een vervanger voor Stöger is er nog niet, maar volgens Duitse media zou Lucien Favre in beeld zijn. De Zwitserse coach ligt wel nog onder contract bij OGC Nice.