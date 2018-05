Indrukwekkende politiemacht zorgt voor hallucinante beelden in Hamburg

Net voor het ingaan van de extra tijd zorgde enkele gemaskerde toeschouwers achter het doel van de bezoekende doelman voor choas. Ze gooiden voetzoekers en rookbommen op het veld.

De politie was voorbereid, want in een mum van tijd stond een indrukwekkende politiemacht op het veld. Inclusief paarden en honden. Ze vormden een dubbele muur, met voor hen nog stewards.

Uiteindelijk duurde het 17 minuten voor alle ordediensten het veld verlieten en de laatste minuten van de match gespeeld konden worden. De spelers konden al die tijd niet anders dan toekijken, terwijl honden en paarden rond hen over het veld liepen.