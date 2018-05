Robben en Rafinha blijven jaar langer bij Bayern München

Bayern München had al duidelijk gemaakt dat het langer wou doorgaan met Robben (34), maar de Nederlander twijfelde over een contractverlenging. Nu tekent hij toch bij tot de zomer van 2019.

Robben kwam in 2009 over van Real Madrid en speelde al 290 wedstrijden voor de Rekordmeister. De rechterflankaanvaller won met Bayern München onder meer al zeven keer de landstitel en de Champions League.

Ook de 32-jarige Braziliaan Rafinha heeft zijn contract verlengd met een jaar. "We zijn zeer blij dat we met deze spelers nog een jaar door kunnen gaan", klinkt het op de clubwebsite. "Zowel Robben als Rafinha speelt in onze plannen voor komend seizoen een belangrijke rol."