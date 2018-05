Franck Ribéry doet er nog een jaartje Bayern bij

Franck heeft dit seizoen in de competitie en de Champions League opnieuw zijn grote waarde bewezen

De Fransman mag dus met recht en reden een clublegende genoemd worden. Toch was er twijfel of hij zijn aflopende contract zou kunnen of mogen verlengen.

Aan die twijfel heeft Bayern nu een einde gemaakt. Ribéry begint ook aan zijn 11e seizoen bij de Duitse recordkampioen.

"We zijn erg blij dat Franck blijft", zegt sportief directeur Hasan Salihamidzic. "Dit seizoen heeft hij in de competitie en de Champions League opnieuw zijn grote waarde bewezen. Hij is ook een van onze publiekslievelingen."