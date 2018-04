Vaste pion van Duitsland blijft Keulen ook in tweede klasse trouw

Met nog drie matchen te spelen in de Bundesliga telt rode lantaarn Keulen acht punten achterstand op nummer zestien Freiburg, dat op het einde van het seizoen een barrageduel moet spelen tegen een tweedeklasser. Degradatie lijkt dus onafwendbaar voor Keulen, maar vandaag was er toch nog eens goed nieuws voor de fans.

Sterspeler Jonas Hector zette zijn handtekening onder een contract tot midden 2023. Hector kwam sinds zijn debuut in 2010 187 keer in actie bij Keulen. De club had hem in de zomer van 2010 transfervrij opgepikt bij SV Auersmacher in de Duitse vijfde klasse.

De linksachter had in Keulen nog een contract tot juni 2021, maar kon de voorbije maanden rekenen op de interesse van tal van topploegen uit binnen- en buitenland. Toch blijft Hector zijn club trouw. "FC Keulen maakte het mogelijk voor mij om door te stoten van de lagere klassen tot in de nationale ploeg", zegt hij op de clubwebsite. "Ik ben de club zeer dankbaar en voel mij diep verbonden met Keulen."

"Ik had na dit seizoen makkelijk van club kunnen wisselen, maar dat voelde niet goed aan. We hebben de afgelopen weken veel samengezeten en ik heb diep nagedacht. De uitkomst daarvan is duidelijk: ik wil bij FC Keulen blijven en mij volgend seizoen, samen met het team en de fans, volledig geven."

Voor hij naar de tweede klasse zakt, moet Hector deze zomer hoogstwaarschijnlijk nog naar het WK. De verdediger maakte zijn debuut voor de Mannschaft in het najaar van 2014. Sindsdien kwam hij in 3,5 jaar tot 36 caps en won hij de Confederations Cup in Rusland.