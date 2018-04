Dortmund wil Batshuayi definitief overnemen van Chelsea

Batshuayi vertrok in de wintermercato bij Chelsea, omdat hij er weinig kansen kreeg van trainer Antonio Conte. In Dortmund maakte hij een vliegende start en scoorde hij met 7 goals in 10 competitieduels aan de lopende band, tot grote vreugde van fans en bestuur.

Deze maand kwam echter een abrupt einde aan de glansperiode. Batshuayi liep een zware enkelblessure op en is out voor de rest van de Duitse competitie. Hij werkt bij moederclub Chelsea aan zijn comeback, met het oog op het WK in Rusland.

"We hebben interesse om Michy te transfereren", zegt voorzitter Hans-Joachim Watzke in het Duitse blad Bild. "Chelsea heeft met Olivier Giroud en Alvaro Morata al twee aanvallers in de gelederen. Maar we moeten afwachten wie volgend jaar trainer is van Chelsea."

Batshuayi zou zo'n 40 miljoen euro kosten. Aan euro's alvast geen gebrek bij de Duitse topclub. Voor de transfers van Ousmane Dembélé naar Barcelona en Pierre-Emerick Aubameyang naar Arsenal toucheerde Dortmund respectievelijk 105 en 64 miljoen.