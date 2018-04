Miroslav Klose wordt coach van de U17 bij Bayern

Klose zette in 2016 een punt uit zijn glorierijke carrière, die hem langs Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern München en Lazio bracht. De spits met Poolse roots had een neus voor goals, zeker bij de Mannschaft en op de grote toernooien.

In 137 interlands trof hij 71 keer raak. Met 16 goals in de eindronde van een Wereldbeker is hij alleen recordhouder. Op het WK 2014, zijn zwanenzang bij de nationale ploeg, ging hij met zijn 15e en 16e goal de Braziliaan Ronaldo voorbij.

Het nieuws lekte gisteren uit in Sport Bild, waarop sportief directeur Hasan Salihamidzic van Bayern het bevestigde bij Sky: "We voerden goeie gesprekken, hij komt." Na de Wereldbeker in Rusland begint de wereldkampioen aan zijn hoofdtrainersavontuur.