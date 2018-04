Bayern München kan dit seizoen niet meer rekenen op Vidal

Arturo Vidal werd gisteren geopereerd aan een knieletsel. Bayern München hoopte zijn middenvelder nog te recupereren voor de Champions League-wedstrijden tegen Real Madrid en de eindfase van de Duitse beker, maar dat bleek ijdele hoop.

Vidal zal dit seizoen het shirt van Bayern niet meer aantrekken. De Duitse club is in eigen land al zeker van de landstitel, maar speelt vanavond in de Duitse beker zijn halve finale op het veld van Leverkusen. De komende weken staat ook de dubbele confrontatie met Real Madrid in de halve finales van de Champions League op het menu.

Voor de Chileense nationale ploeg heeft de blessure van Vidal geen zware gevolgen: Chili kon zich niet plaatsen voor het WK in Rusland.