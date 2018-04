Heynckes: "Neuer is 100% hersteld, denk dat hij dit seizoen nog comeback maakt"

Manuel Neuer keepte al sinds september geen wedstrijd wegens een voetbreuk. Er werd getwijfeld of hij tijdig fit zou geraken voor het WK voetbal, maar volgens Bayern-coach Jupp Heynckes zijn de huidige signalen hoopgevend.

"Zijn situatie is positief. Zijn blessure is 100% geheeld. Nu moet hij de intensiteit stap voor stap opdrijven. Dan zullen we bekijken wanneer hij zijn comeback kan maken. Ik heb er vertrouwen in dat dat nog dit seizoen zal zijn."

Zijn vervanger Sven Ulreich kon na een aarzelende start de voorbije maanden dan toch overtuigen. "Hij is uitgegroeid tot een van de beste keepers van de Bundesliga", zegt Heynckes. "Hij verdient erkenning van fans en media. Hij was dit seizoen een rots achterin en heeft meerdere matchen voor ons gewonnen."