Invaller Hazard: "Ik heb mijn waarde voor de ploeg getoond"

Thorgan Hazard was gisteren de matchwinnaar voor Mönchengladbach tegen Hertha Berlijn. De Rode Duivel mocht bij de rust invallen en boog met twee goals de 0-1-achterstand in zijn eentje om in een zege.

"Doelpunten maken is enkel leuk als je wint en gisteren kon ik eindelijk weer lachen", zegt Hazard. Mönchengladbach had vier wedstrijden op een rij niet kunnen winnen.

Gisteren moest Hazard voor de eerste keer sinds lang op de bank beginnen. "Dat vond ik niet erg, het was de keuze van de coach. Mijn laatste wedstrijden waren ook niet denderend."

"Natuurlijk wil ik elke wedstrijd starten, maar als je niet in de basis staat dan moet je hard werken om je plaats terug te winnen. In de tweede helft heb ik mijn waarde voor de ploeg kunnen tonen."