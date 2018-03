Rummenigge: "Bayern stelt in april zijn nieuwe coach voor"

Jupp Heynckes (72) depanneerde in oktober bij Bayern, dat Carlo Ancelotti na de tegenvallende resultaten aan de deur had gezet. Heynckes kwam terug uit zijn pensioen en verrichtte uitstekend werk: Bayern staat op een zucht van de titel en doet ook in de Duitse beker en de Champions League nog mee.

Maar het ziet er naar uit dat Heynckes geen zin heeft in een extra jaartje. "Of Jupp in juni de club zal verlaten? Dat is zijn wens, ja", verklaarde Karl-Heinz Rummenigge, de sterke man van Bayern, bij Sky.

Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Heynckes zal worden, maar Niko Kovac wordt naar voren geschoven in de Duitse pers. De nieuwe T1 zal nog volgens Rummenigge overigens kunnen rekenen op Robert Lewandowski. De Poolse spits wordt geregeld in verband gebracht met een transfer, maar zou gewoon bij Bayern blijven.