UEFA stopt racismeonderzoek, tot ongeloof van Batshuayi: "Mijn verbeelding, zeker?"

Borussia Dortmund vloerde Atalanta in de 1/16e finales van de Europa League, maar Batshuayi hield een wrange nasmaak over aan de partij. Op Twitter klaagde hij over de racistische spreekkoren tijdens de match. "2018 en nog altijd apengeluiden vanuit de tribune... serieus?", schreef hij.

De UEFA besloot de feiten te bekijken, maar stelt nu dat er onvoldoende reden is om het onderzoek voort te zetten. En dat kan Batshuayi moeilijk geloven. "Het zal mijn verbeelding geweest zijn", aldus de Rode Duivel. "Het zijn slechts apengeluiden, wie maakt dat wat uit. Het is wel 2018, hé."