VIDEO: Toch nog hoop voor WK? Neuer staat opnieuw op training

Neuer ligt al een halfjaar in de lappenmand, nadat hij in september een middelvoetbreuk opliep. Maar vandaag, op zijn 32e verjaardag, zette hij voor het eerst weer voorzichtige stapjes op het trainingsveld. Hij liep enkele rondjes. "Dit is een belangrijke stap richting de langverwachte comeback", meldt Bayern.

Neuer hoopt dit seizoen nog in actie te komen bij Bayern München en in het Duitse doel te staan op het WK in Rusland. "Manuel ligt op schema", zegt bondscoach Joachim Löw. "Hij is nu ongeveer op 90 procent. Ik reken erop dat hij naar het WK gaat."

Vorige week was er nog veel twijfel of Neuer op tijd fit zou raken om de Duitse wereldtitel te verdedigen. Zorgt deze eerste trainingssessie opnieuw voor hoop?