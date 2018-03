Düsseldorf licht aankoopoptie van Raman: "Offensieve verrijking"

Benito Raman koos afgelopen zomer voor een uitleenbeurt aan de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf. De Duitsers waren duidelijk tevreden over zijn prestaties, want in januari konden ze Standard overtuigen om zijn huur te verlengen tot juni 2019 met een aankoopoptie.

Amper twee maanden later neemt Düsseldorf Raman definitief over. Hij tekende een contract tot 2022. "Ik voel me hier vanaf mijn eerste dag ongelofelijk goed", zegt Raman. "Ik ben blij om de komende jaren bij Düsseldorf te blijven. Ik zal er alles aan doen om mijn steentje bij te dragen."

Ook coach Friedhelm Funkel is tevreden met de transfer. "Raman heeft zich snel kunnen integreren en is een offensieve verrijking. Hij is nu al een belangrijke pion in de ploeg, maar heeft nog veel groeimarge."

Standard wenst Raman "veel succes toe in zijn verdere professionele carrière", klinkt het op de clubwebsite.