Joos: "Met HSV sterft de laatste dino uit de Bundesliga"

Mathematisch is de degradatie van HSV op 7 speeldagen voor het einde nog geen feit, maar met een achterstand van 7 punten op de nummer 16, die een play-down speelt, en een moeilijk programma ziet het er bijzonder slecht uit voor de Hamburgers.

"Het is ergens jammer, want HSV is folklore en scheerde ooit hoge toppen. Onder meer in de Champions League. Het is de enige club die alle seizoenen in de Bundesliga heeft meegemaakt. Bayern München was er in het eerste Bundesliga-seizoen niet bij."

"Er hangt in Hamburg een klok die toont hoe lang ze al in de Bundesliga zitten. Vier jaar geleden was er een petitie van supporters om die klok weg te doen, want ze konden daar niet meer mee om. Dat legde een negatieve druk."