Bayern zondag kampioen? "Iedereen hoopt eens op Leicester-scenario"

"Dat is ook de tendens in de andere Europese topcompetities van Europa", zegt Jan-Pieter Martens nog.

"In Italië gaat Juventus veelal met de titel lopen, in Frankrijk is PSG koning en in Spanje gaat het elk seizoen tussen Barcelona en Real Madrid."

"Iedereen hoopt dat er in de Bundesliga eens een Leicester-scenario geschreven wordt, maar daar ziet het niet meteen naar uit. Dan moet je met loonplafonds werken."

"Dat leeft, er wordt over nagedacht, maar concreet is dat allemaal niet. Op die manier zullen Bayern, PSV en Juventus nog vaak kampioen spelen."