België-killer Horst Hrubesch komt aan het roer van Duitse dames

Hrubesch, die aangesteld wordt als interim, leidde de Duitse mannelijke beloften naar de finale van de Olympische Spelen in Rio, waar ze strandden tegen Neymars Brazilië.

Als speler vergaarde Rubesch in de jaren '80 veel faam in de Bundesliga bij Hamburg. De spits speelde twee seizoenen bij Standard Luik en scoorde er 17 doelpunten in 43 duels.

In België is "het kopbalmonster" vooral ook berucht voor zijn twee goals in de EK-finale tegen de Rode Duivels. Na de 2-1 keerden die met zilver terug uit Italië.