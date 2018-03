Bernd Hollerbach was nauwelijks anderhalve maand aan de slag bij Hamburg. Met 3 draws in 7 matchen kon hij geen overtuigende resultaten neerzetten. De 6-0-nederlaag van zaterdag in München deed hem de das om.

Christian Titz promoveert bij HSV van de beloften naar de eerste ploeg. De 46-jarige trainer moet het team wegloodsen van de 17e en voorlaatste plaats in de Bundesliga.

Een zware opdracht. Nummer 16 Mainz telt 25 punten, 7 meer dan Hamburg. HSV zakte nog nooit uit de Bundesliga.