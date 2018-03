Luguber tafereel in Hamburg: dreigement en grafkruisen aan stadion

HSV bevindt zich in een lastig parket. Na 26 speelronden staat het 17e en op een na laatste in de Bundesliga met 18 punten. Dat is 1 punt meer dan hekkensluiter FC Köln. Nummer 16 Mainz telt 25 punten, 7 meer dan Hamburg. Wie na 34 speeldagen op de plaatsen 17 en 18 staat, degradeert naar de tweede afdeling.