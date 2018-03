Marco Reus blijft tot 2023 bij Dortmund

Het contract van de 28-jarige Reus liep af in 2019. Verschillende topclubs hengelden naar zijn diensten, maar de aanvaller blijft Dortmund dus trouw. "Ik draag het shirt van Borussia al sinds 2012 en ik ben blij en fier dat ik het nog langer ga kunnen dragen", liet Reus weten.

Reus scoorde al 92 keer voor Dortmund, al had dat aantal wellicht al hoger gelegen zonder z'n vele blessures. Ook dit seizoen kwam hij door een gescheurde kruisband pas vier weken geleden voor het eerst in actie in de Bundesliga. Hij werd wel meteen aanvoerder bij Dortmund en scoorde intussen al drie keer.

Bij de Mannschaft zit Reus aan 9 treffers en 29 caps. Ook hier gooiden z'n blessures vaak roet in het eten. Hij miste in 2016 het EK in Frankrijk door een blessure aan zijn schaambeen en door een enkelblessure kon hij in 2014 in Brazilië ook niet meevieren toen Duitsland de wereldtitel pakte.