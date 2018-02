Lewandowski: "Weet niet of mijn makelaar contact heeft met Real"

Lewandowski speelt sinds 2014 voor Bayern München. Lewandowski speelt sinds 2014 voor Bayern München.

Robert Lewandowski staat in het middelpunt van de belangstelling in Duitsland. Dat de Pool van makelaar wisselde is reden voor de Duitse pers om te veronderstellen dat hij wil vertrekken bij Bayern München. Lewandowski heeft zaterdag voor het eerst zelf gereageerd.