Mats Hummels: "Straks vertellen we alleen nog maar banaliteiten"

Bayern leeft op een wolk in de Bundesliga met 19 punten voorsprong op Dortmund en demonstreerde eergisteren nog tegen 10 Besiktas-spelers in de Champions League. Het won thuis met 5-0, maar in de pers ging het over de sfeer in de kleedkamer. Zo had Arjen Robben er de pest in dat hij op de bank moest beginnen. Dat liet hij publiekelijk horen.

Bayern-coach Jupp Heynckes diende de Nederlander kordaat van antwoord: "Ik moet de boel beredderen en ik doe wat denk dat het beste is. Iedereen moet dat accepteren, punt aan de lijn."