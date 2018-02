FC Keulen tast diep in de geldbuidel na wangedrag supporters

De supporters van rode lantaarn Keulen gingen tijdens minstens vijf competitieduels tussen oktober en januari 2017 ferm over de schreef, zo oordeelde de Duitse voetbalbond.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim in december staken de supporters de draak met geldschieter en voetbalmiljardair Dietmar Hopp. De Duitse zakenman, die in 2008 maar liefst 150 miljoen euro in Hoffenheim pompte, geldt niet meteen als de meest geliefde persoon in de Bundesliga.

De supporters van Keulen besloten daarom een controversieel spandoek te ontwerpen aan het adres van Hopp. Deze voelde zich ernstig beledigd en legde prompt een klacht neer bij de Duitse bond.