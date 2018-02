Dortmund-coach: "Zeer blij dat Batshuayi bij ons speelt"

Michy Batshuayi is in Duitsland meteen goed voor 5 goals in 3 matchen. "Michy is een echte goalgetter", zei Dortmund-coach Peter Stöger (foto) gisteravond na twee doelpunt van Batshuayi in de Europa League.

"Het was een goede zet om hem hier te brengen. Hij is snel geïntegreerd in het team. Je kunt zien dat hij hier graag werkt en speelt."

"Michy ondersteunt het idee en de doelen die we hebben. Dat past goed bij zijn persoonlijke doelen. We zijn zeer blij dat hier speelt. Dat hij scoort en gevaarlijk is, verbaast me niet."