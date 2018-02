Dortmund-voorzitter: "Betere resultaten of spelers mogen opkrassen"

Dortmund staat al 19 punten achter op de leider in de Bundesliga, Bayern München. In de Champions League wist Dortmund niet te overwinteren. "De resultaten moeten beter of de spelers mogen opkrassen", zegt voorzitter Watzke.

"Na het seizoen zullen we bekijken welke veranderingen zich opdringen", vertelt Watzke. "Maar het staat buiten kijf dat er iets moet gebeuren. Sportief directeur Michael Zorc is op de hoogte, hij kent mijn standpunten en weet wat ik verwacht. Het team dat in 2011 en 2012 de titel pakte, is op papier minder sterk, maar toonde een veel betere mentaliteit."

Tijdens de wintermercato zag Dortmund met Michy Batshuayi de vervanger van Pierre-Emerick Aubameyang komen. Vrijdag won het nog op het veld van rode lantaarn Keulen (2-3). In zijn debuut wist Batshuayi meteen 2 doelpunten te scoren.