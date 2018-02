Straf: Batshuayi is om de 57 minuten betrokken bij een doelpunt

Michy Batshuayi kreeg bij Chelsea nauwelijks zijn kans in de Premier League. Zijn basisplaats bij Dortmund tegen Keulen was voor de Rode Duivel pas zijn 5e basisstek in competitieverband sinds zijn transfer naar Chelsea in 2016.

In totaal staat hij nu op slechts 682 speelminuten in competitieverband sinds 2016/17, maar daarin was hij wel bij 12 goals betrokken. In dat opzicht is er geen efficiëntere spits dan Batshuayi, die zelfs minder minuten nodig heeft per goal of assist dan Lionel Messi.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de Rode Duivel om de 57 minuten betrokken is bij een doelpunt. Daarmee doet hij beter dan Lionel Messi en Kylian Mbappé. Met Dries Mertens staat er overigens nog een Belg in het lijstje.